in foto: La Maserati 5000 GT Allemano – Foto RM Sotheby’s

Sono tante le auto appartenute a personaggi famosi che, a distanza di anni, ritornano in vendita per scrivere la storia: un destino che sembra appartenere anche alla Maserati 5000 GT Allemano che sarà battuta all'asta da RM Sotheby's il prossimo 5 settembre a Londra con un prezzo stimato di circa 1,3 milioni di euro. La vettura, infatti, oltre a essere perfettamente conservata e ad essere uno dei 22 prodotti in collaborazione con lo specialista torinese, può vantare anche proprietari famosi come Antonio Ciacci, conosciuto da tutti come Little Tony, e Joe Walsh, il chitarrista degli Eagles che con i suoi accordi nel 1976 trasformò in leggenda il brano Hotel California.

Gare, concorsi di bellezza e personaggi famosi

Presentata ufficialmente al Salone di Torino del 1959, la Maserati 5000 GT non impiegò molto prima di catturare l'interesse del mondo a quattro ruote. Il primo proprietario dell'auto in questione, con telaio AM103 026, fu Alfredo Belponer, fondatore della Scuderia Brescia Corse che nel maggio del 1964 la guidò al Gran Prix di Monza riservato alle GT. Dopo aver fatto il esordio nel mondo delle corse, la vettura transitò per San Marino dove finì nella mani di Little Tony che la utilizzò fino all'inizio degli anni '70 per poi essere acquistata da Joe Walsh che decise di dedicarle anche un passaggio del brano Life's Been Good dove dice: "My Maserati does one-eighty-five; I lost my license, now I don't drive".

in foto: Gli interni della Maserati 5000 GT Allemano – Foto RM Sotheby’s

Dotata di un motore V8 di 5,2 litri capace di erogare fino a 340 Cv, la Maserati 5000 GT si caratterizza per una livrea Rosso Arcoveggio con un rivestimento interno in pelle nera. Particolarmente apprezzata anche dall'Avvocato Gianni Agnelli, l'auto può vantare anche diverse apparizioni in concorsi di bellezza e premi in giro per il mondo; nel 2011, infatti, vinse nella propria classe al Concours d'Elegance annuale della Maserati Club UK alla Stanford Hall, un onore che si è ripetuto pochi mesi dopo al Concours d'Elegance del Maserati Club di Graypaul. Un'auto storica che, oltre ad essere appartenuta ad alcuni dei miti della musica, può annoverare nel proprio passato anche la partecipazioni a gare e concorsi di bellezza: un vanto che poche vetture possono permettersi.