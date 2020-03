in foto: Antonio Cairoli, 32 anni / LaPresse

Il nove volte campione del mondo Antonio Cairoli condivide le decisioni prese dall’Infront Moto Racing, la società elvetica che dal 2020 ha acquisito da Youthstream i diritti tv, di marketing e promozione globale del campionato del mondo MXGP fino alla stagione 2036. Dopo il rinvio del GP del Trentino al 19 luglio e del GP di Argentina al 22 novembre, l’organizzazione ha annunciato lo spostamento di altri due appuntamenti del calendario iridato, fissando la ripartenza al GP di Francia previsto sulla pista di St Jean d’Angely nel weekend del 10 maggio.

Rinviati anche i round in Spagna e Portogallo

L’emergenza Coronavirus che dalla Cina si è estesa al resto del mondo (qui gli aggiornamenti in tempo reale e le ultime notizie sulla situazione in Italia) ha infatti portato a un ulteriore stravolgimento del calendario MXGP per il quale sono stati decisi due ulteriori rinvii dopo quelli di Pietramurata e Neuquen. Spostati al mese di ottobre sia l’appuntamento in Spagna che si sarebbe dovuto tenere il 18 e 19 aprile sulla nuovissima pista di intu Xanadú ad Arroyomolinos, sia il round del Portogallo inizialmente programmato per il 25 e 26 aprile sul tracciato di Agueda. In terra iberica si correrà rispettivamente nei weekend del 11 e 18 ottobre (il calendario MXGP 2020 aggiornato). “Infront Motor Racing – si legge nella nota diffusa dagli organizzatori del campionato – ha preso la decisione di posticipare entrambi gli eventi in accordo con FIM, FIM Europa, le autorità locali e i promotori locali, a causa dell’emergenza internazionale relativa alla pandemia di Coronavirus”. Gli obiettivi sono “concentrarci sulla salute di tutte le persone coinvolte nel campionato e mantenere il più basso rischio di impatto nel calendario della stagione 2020 del campionato del mondo Motocross. Chiediamo a tutti voi un grande senso di responsabilità e comprensione mentre continueremo a monitorare la situazione”.

Antonio Cairoli condivide la decisione

Antonio Cairoli (KTM), che è tornato a correre nel Mondiale in MXGP dopo quasi otto mesi di stop per l’infortunio e l’intervento chirurgico alla spalla destra in seguito alla brutta caduta in gara-2 a Kegums, in Belgio, è attualmente in terzo in campionato a 26 punti dal leader Jeffrey Herlings (KTM) e 17 dal campione in carica Tim Gajser (Honda). Con l’interruzione delle competizioni potrà dunque continuare a recuperare forma fisica. “La spalla – racconta in una chiacchierata telefonica a Gazzetta dello Sport – è in ripresa, migliora giorno dopo giorno. Deve essere solo rafforzata muscolarmente”. Il fuoriclasse siciliano ha chiuso al 3° posto il round inaugurale a Matterley Basin, in Gran Bretagna, e al 4° il successivo, sulla sabbia di Valkenswaard, in Olanda, nonostante nei Paesi Bassi abbia dovuto fare i conti con una lesione a un legamento del ginocchio destro rimediata in un allenamento in Belgio. “Devo stare un po’ più attento – ammette il 34enne di Patti – . Farò comunque allenamenti in moto, sono fondamentali, ma facendo attenzione . Devo cercare di non rigirare il ginocchio un’altra volta”.

"Rinvii giusti, momento difficile per tutto il pianeta"

Per adesso, la sua caccia al decimo titolo è però rimandata almeno fino al 3 maggio. Una decisione, quella di annullare anche Spagna e Portogallo, che Cairoli condivide in pieno. “Giusto così, in questo momento difficile per tutto il pianeta” dice Tony che, seppur lontano dall’Italia (attualmente si trova in Belgio dove si allena da anni), ha voluto esprimere la sua vicinanza agli italiani, aderendo insieme ad altri campionissimi di sport e motorsport alla campagna di sensibilizzazione #distantimauniti e #iorestoacasa. Come lui, delle due ruote anche i piloti MotoGP Valentino Rossi e Andrea Dovizioso, così come la sei volte campionessa del Motocross femminile Kiara Fontanesi hanno condiviso sui social l’iniziativa istituzionale lanciata dal Ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora. “Sono contento di averlo fatto anche per dare l’esempio a tutti i tifosi perché magari c’è qualcuno che prende sotto gamba il problema. Dobbiamo fare dei sacrifici e rispettare quello che ci hanno imposto”.

Il nuovo calendario MXGP 2020