in foto: Il tracciato di Melbourne – Getty Images

È allarme nel paddock dell’Albert Park di Melbourne dove nel weekend è in programma il GP di Australia di Formula 1. Un ospite dell’Albert Park Hotel, una delle strutture più vicine al circuito, è risultato positivo al test per il Covid-19. La notizia è stata diffusa direttamente dalla direzione dell’albergo attraverso i social.

Caso di Coronavirus all'Albert Park Hotel

“L’apertura ufficiale dell’Albert Park Hotel inizialmente programmata per questo weekend – si legge nell’avviso pubblicato su Facebook – è posticipata. La decisione è stata presa in seguito a una comunicazione del Dipartimento di Salute dello Stato di Vittoria poiché nella giornata di sabato un ospite che ha visitato l’hotel è risultato positivo al Covid-19 in seguito ai controlli medici svolti nella giornata di domenica. La struttura è stata ritenuta sicura dall’autorità sanitaria ma rimarrà chiusa e da sabato il personale posto in auto-isolamento per due settimane”. Secondo quanto riporta la stampa locale, il premier dello Stato di Vittoria, Daniel Andrews, ha comunicato che il prossimo passo sarà quello di annullare gli eventi sportivi. “È semplicemente inaccettabile consentire lo svolgimento di eventi con un alto numero di persone – le parole di Andrews – . Quello che si sta facendo è promuovere la diffusione del virus”.

"Non annulleremo il Gran Premio"

Tuttavia, non verranno prese decisioni in merito al Gran Premio di Formula 1. “Non annulleremo il Gran Premio – ha aggiunto Andrews – e neppure il footy (il football australiano, ndr) previsto per la settimana seguente. Ora non è il momento di queste cose”. Il promotore del GP d’Australia non è però così sicuro: “Con quello che sta accadendo nel mondo in questo momento, non possiamo escludere nulla anche se al momento sembra altamente improbabile che disputeremo il fine settimana a porte chiuse. Non è una decisione che prenderei”. Nel frattempo, diversi artisti hanno annullato gli eventi in programma all’Albert Park. La cantante Miley Cyrus ha cancellato un concerto in programma venerdì 13 marzo dopo che l’artista ha scelto di non viaggiare per l’Australia.

La preoccupazione per il Coronavirus (qui gli ultimi aggiornamenti e le notizie in tempo reale sulla situazione in Italia e nel resto del mondo) sale anche nel Paese australiano. Gli organizzatori dell’evento hanno messo a disposizione stazioni sanitare per il pubblico mentre i media italiani, come Sky Sport, hanno deciso di non far partire i propri giornalisti per l’Australia. A partire da oggi le Autorità hanno vietato l’ingresso nel Paese ai viaggiatori provenienti dall’Italia, mentre i residenti in Australia, se vorranno rientrare in patria, dovranno rispettare un periodo di quarantena. Al momento sono oltre 100 i casi di Coronavirus registrati in Australia e tre persone sono morte a causa del Covid-19.