in foto: Ross Brawn, responsabile sportivo di Liberty Media – Getty images

Dopo l'annullamento del GP d'Australia e il rinvio a data da destinarsi dei successivi GP di Bahrain e Vietnam, lo spettro del Coronavirus aleggia ancora sul campionato Mondiale di Formula 1 2020. Considerando anche il GP di Cina rinviato con largo anticipo sono salite quindi a quattro le gare già saltate in questa stagione. E con la diffusione del Covid-19 in continua crescita anche in Europa (qui gli aggiornamenti in tempo reale con le ultime notizie sull'emergenza sanitaria in Italia e nel resto del mondo) nemmeno sui GP d'Olanda, Spagna e Montecarlo ci sono ancora grandi certezze.

Formula 1, gli effetti del Coronavirus sul calendario del Mondiale

Il calendario del Mondiale di Formula 1 dunque potrebbe subire ancora numerose modifiche e, ipotesi al momento molto remota, potrebbe anche saltare definitivamente. Ed è proprio per scongiurare questa eventualità che la Formula 1 sta già studiando alcune possibili soluzioni per recuperare le gare rinviate e trovare un modo per portare comunque a termine il campionato.

Ross Brawn: "Annulliamo la pausa estiva"

Alcune di queste possibili soluzioni sono state esposte dal direttore sportivo della Formula 1, Ross Brawn, durante un'intervista rilasciata a Sky Sport UK: "La pausa estiva viene annullata, solo in questo modo avremo qualche fine settimana aggiuntivo per recuperare le gare – ha detto il 65enne inglese ai microfoni dell'emittente britannica -. "Così sarebbe possibile creare un calendario abbastanza decente. Non sarà facile, ma ci consente di tenere un buon numero di gare. Certo, la nostra stagione può iniziare solo in ritardo, ma sarà altrettanto divertente come sperano i fan" ha poi rassicurato.

in foto: Lewis Hamilton e Ross Brawn – LaPresse

Il direttore sportivo della Formula 1: "ridurre a due giorni i weekend dei GP per fare più gare consecutive"

«Dovremo richiedere un certo grado di flessibilità da parte delle squadre corse. Attualmente stiamo parlando di ridurre alcuni weekend del GP da tre a due giorni per poter correre più gare in successione immediata – ha continuato il numero uno dell'area sportiva della Formula 1 -. Posso ben immaginare di avere tre gran premi in tre weekend consecutivi se corressimo solo due giorni ciascuno. Qui abbiamo circostanze eccezionali, che richiedono anche misure straordinarie. Allo stesso tempo – ha concluso Brawn -, abbiamo l'obbligo di salvare una stagione che rimane ragionevolmente sana dal punto di vista economico, per i team di corse, per gli organizzatori dei GP e per noi come azienda".

Dalla Russia: "pronti a discutere per un secondo round a Mosca nel 2020"

Ma non è soltanto il direttore sportivo della Formula 1 a proporre eventuali soluzioni. Dalla Russia (in cui al momento i casi di contagio da Coronavirus accertati sono solo 45), infatti, arriva la proposta per disputare un secondo round al Moscow Raceway che si andrebbe così ad aggiungere al Gran Premio di Russia che si terrà a Sochi il 27 settembre: “Non siamo stati contattati da nessuno – ha premesso la direttrice marketing del circuito di Mosca, Tatyana Makhina, in una dichiarazione rilasciata a Match TV -. Siamo consapevoli del fatto che l’organizzazione di eventi di questa portata siano gestiti a livello statale, ma – ha proseguito – se dovesse sorgere una possibilità per il 2020, siamo pronti a discuterne. Abbiamo la licenza necessaria per ospitare gare di questo livello. Al momento della costruzione mancava solo un giusto numero di posti a sedere, ma – ha detto in conclusione – è un problema che potremmo risolvere abbastanza facilmente”.

in foto: Charles Leclerc festeggia la pole position di Sochi – Getty images

Il calendario della Formula 1 2020 ad oggi

3 maggio – GP d’Olanda

10 maggio – GP di Spagna

24 maggio – GP di Monaco

7 giugno – GP dell’Azerbaijan

14 giugno – GP del Canada

28 giugno – GP di Francia

5 luglio – GP d’Austria

19 luglio – GP di Gran Bretagna

2 agosto – GP d’Ungheria

30 agosto – GP del Belgio

6 settembre – GP d’Italia

20 settembre – GP di Singapore

27 settembre – GP di Russia

11 ottobre – GP del Giappone

25 ottobre – GP degli Stati Uniti

1 novembre – GP del Messico

15 novembre – GP del Brasile

29 novembre – GP di Abu Dhabi

Da stabilire: GP della Cina, GP del Bahrain, GP del Vietnam (rinviati)