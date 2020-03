in foto: Valentino Rossi, 41 anni / Getty

Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. È il caso di Valentino Rossi, nove volte campione del mondo di motociclismo e conosciuto da tutti per le infinite imprese in pista ma anche lontano dai circuiti della MotoGP, dove continua a battersi per i meno fortunati. Un’ulteriore conferma del suo cuore d’oro arriva dall’azienda ospedaliera Marche Nord che ha visto arrivare il suo “generoso contributo” alla raccolta fondi per far fronte all’emergenza sanitaria negli ospedali di Pesaro e Fano, dove l’emergenza Coronavirus (qui le ultime notizie e aggiornamenti in tempo reale sulla situazione in Italia e nel mondo) sta costringendo a continue e rapide riorganizzazioni.

Coronavirus, il "generoso contributo" di Valentino Rossi

Oltre alla dedizione e professionalità di medici e personale, servono anche attrezzature per garantire cure e supporto a chi sta lottando contro il Covid-19 ed è per questo che l’Associazione “Insieme per Marche Nord” fondata da un gruppo di cittadini e imprenditori della zona ha lanciato una raccolta fondi per l’acquisto di strumentazioni (respiratori, centraline per il monitoraggio, ecc…) per i pazienti in terapia intensiva. L’Iban dell’associazione per contribuire è IT45P0882613300000000109407.

Ringraziando chi ha già fatto la propria donazione, l’ufficio stampa dell’azienda ospedaliera ha reso noto che “uno dei primi a versare un generoso contributo è stato Valentino Rossi”. Grazie alle prime sottoscrizioni, ha spiegato direttore generale dell’azienda Marche Nord. Maria Capalbo, “sono arrivati i primi respiratori, fondamentali per attrezzare e implementare le terapie intensive”.

Bagnaia lancia una raccolta fondi per la terapia intensiva del Molinette di Torino

Sulle orme del Dottore, anche uno degli allievi della sua VR46, Francesco Bagnaia, che ha deciso di scendere in pista contro il Coronavirus, avviando insieme al Pecco Fan Club una campagna di donazioni a favore della città della Salute di Torino. I fondi andranno al reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Molinette di Torino. “In questo momento così delicato, credo che in sia davvero importante unire le forze – dice l’iridato 2018 della Moto2 e pilota della Ducati Pramac in MotoGP in un video messaggio pubblicato su Facebook – . Basta davvero poco piccolo gesto per aiutarci a portare avanti questa iniziativa”. L’iniziativa si chiama “Insieme contro il virus” (qui il link per donare) e ricavato sarà versato, tramite bonifico bancario direttamente sul conto dell’ospedale.

In azione anche Dovi e i fuoriclasse del Motocross

Al di là di tutte le conseguenze che Coronavirus sta avendo sulla stagione 2020 del campionato del mondo MotoGP per la cancellazione del GP del Qatar e il rinvio di quelli di Austin e Argentina, anche altri piloti italiani stanno dando il proprio contributo sostenendo le campagne di sensibilizzazione “Distanti ma uniti” e “Io resto a casa”. Tra i primi, il pilota della Ducati ufficiale, Andrea Dovizioso, che ha condiviso il messaggio di responsabilizzazione per ridurre il rischio contagi. “Le distanze non devono separarci. Anche se sei giovane è il momento di rispettarle. Allunga un braccio verso l’altro e sembrerà quasi di toccarci”. Come lui, anche il nove volte campione del mondo di Motocross Antonio Cairoli e la sei volte campionessa del Cross femminile Kiara Fontanesi hanno condiviso l’iniziativa.