Fine settimana di grandi partenze per gli italiani che si dirigono al mare. Traffico intenso su strade e autostrade italiane e flussi che si intensificheranno ulteriormente a partire dalla mattinata di oggi, sabato 11 agosto. Previsto infatti bollino nero con picchi per gli spostamenti lungo le dorsali adriatica, tirrenica e jonica, compreso l’itinerario E45 che collega i due versanti della penisola, e ai valichi di confine in direzione di Francia, Slovenia e Croazia. Già da ieri,si legge in una nota Anas (gruppo FS Italiane), si registra circolazione sostenuta lungo la rete di 26mila km gestita da Anas per gli spostamenti che precedono il Ferragosto. Traffico da bollino rosso previsto per oggi pomeriggio e nella mattinata di domenica 12 agosto. Gli spostamenti torneranno intensi ma scorrevoli a partire da domenica pomeriggio. Dalle 8 alle 22 di sabato e domenica dalle 7 alle 22.00 in vigore il divieto di transito dei mezzi pesanti.

La situazione su strade e autostrade italiane

Al momento si segnalano code e rallentamenti sulla A22 Autostrada Del Brennero, sulla A4 Venezia-Trieste, sulla A30 Caserta-Salerno. Da ieri riaperto il Raccordo di Casalecchio per cui il nodo di Bologna A1 Milano-Napoli, A14 Bologna-Taranto e A13 Bologna-Padova è percorribile da tutte le provenienze verso tutte le destinazioni. Aperta anche la tangenziale di Bologna tra gli svincoli 3 Ramo Verde e 2 Borgo Panigale in direzione A1 Milano Napoli mentre resta chiusa in direzione della A14 Bologna-Taranto. Traffico sostenuto in Basilicata, sulla Strada Statale 585 “Fondo Valle del Noce”, in prossimità di Maratea per flussi diretti sulla costa tirrenica al confine con la Calabria e in Campania sulla strada statale 145 Var in corrispondenza della Galleria Santa Maria di Pozzano, in località Vico Equense, in prossimità di Seiano, in particolare per gli spostamenti del fine settimana verso la penisola Sorrentina. In Calabria, al fine di rendere più agevoli gli spostamenti verso la costa jonica, aperto al traffico il tratto della nuova strada statale 534 “di Cammarata e degli Stombi”, tra il km 0,900 e il km 6,550, tra i territori comunali di Castrovillari, Spezzano Albanese e Cassano allo Ionio, in provincia di Cosenza. Il nuovo tratto a doppia carreggiata, è percorribile su quattro corsie, due per senso di marcia.

Viabilità in tempo reale

A disposizione degli automobilisti in viaggio tutte le informazioni sulla viabilità sul sito stradeanas.it e i canali social Facebook e Twitter. Informazioni sul traffico inoltre disponibili su "Vai"(Viabilità Anas Integrata) all’indirizzo www.stradeanas.it/info-viabilità/vai; app gratuita "Vai" di Anas; CCISS Viaggiare Informati del ministero delle Infrastrutture; numero unico 800.841.148 del Servizio Clienti Anas. Servizio analogo è disponibile anche in live chat su sito Anas e su twitter @clientiAnas. Bollettini di viabilità trasmessi anche sulle radio partner di Anas: Radio Italia (nazionale), Radio Birikina, Radio Bella e Monella e Radio Piterpan (Veneto e Friuli Venezia Giulia), Radio Rock (Lazio) e Radio Margherita (Sicilia).