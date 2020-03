A che punto è la Ferrari in vista del GP d'Australia che questo fine settimana aprirà il campionato Mondiale di Formula 1 2020? A questa domanda ha provato a rispondere Sebastian Vettel nella conferenza stampa di Melbourne che precede l'inizio del programma sul tracciato dell'Albert Park dove ha affrontato anche temi extra pista come quello legato all'emergenza sanitaria globale legata alla diffusione del Coronavirus (qui gli aggiornamenti e tutte le ultime notizie in tempo reale sulla situazione in Italia e nel resto del mondo).

GP d'Australia, Sebastian Vettel: "Ferrari migliore rispetto allo scorso anno, ma livello dipende dagli altri"

Partendo dall'aspetto tecnico della SF1000, il pilota tedesco è apparso fiducioso in vista del debutto di Melbourne anche se ha spiegato che bisognerà attendere di vedere dove sono gli altri (soprattutto Mercedes e Red Bull) per capire quale sia il reale livello della Ferrari in questo Mondiale che sta per prendere il via: "I test invernali sono sempre difficili da decifrare perché non si sa mai il vero valore che esprimono – ha detto infatti il quattro volte campione del mondo -. Noi non abbiamo visto tanti lati positivi, anche se ci sono, ma poi conterà solo quello che fai in gara: la macchina è un passo avanti, fa quello che ci aspettavamo, il livello è buono, ma alla fine credo che sia una cosa valida per tutti. Il tuo valore lo devi sempre mettere in relazione a quello che hanno fatto gli altri per capire a che punto sei realmente".

Coronavirus, il tedesco del Cavallino: "fiducia in precauzioni prese da FIA e Formula 1"

Il 32enne di Heppenheim è poi tornato inevitabilmente sul tema legato all‘emergenza sanitaria globale legata alla diffusione del virus CoVid-19: “È molto difficile dare un giudizio equo, molte competizioni sportive e grandi eventi sono stati rinviati e cancellati – ha risposto Sebastian Vettel interrogato sulla questione Coronavirus in conferenza stampa -. Come ha detto Lewis Hamilton è giusto interrogarsi sul perché siamo qui. Dobbiamo avere fiducia nella FIA e nella Formula 1, che assumano più precauzioni possibili. La risposta che nessuno può darti è quanto tu possa controllare ciò che sta accadendo. Siamo qui, penso che sia un punto in cui provi a prenderti cura il più possibile”.

"Se tampone su tecnici in isolamento positivo a CoVid-19, il GP d'Australia va fermato"

E in merito alle evoluzioni che potrebbe prendere il programma del GP d'Australia se il tampone effettuato sui tecnici di Haas e McLaren in isolamento a Melbourne (al momento sono cinque in totale) dovesse dare esito positivo al Coronavirus, il tedesco della Ferrari si è così espresso: “In un modo o nell’altro speri che venga presa la decisione più giusta. Se dovesse arrivarsi a scenari gravi, se dovessimo spingerci a tal punto, allora di certo andrebbe tirato il freno (sulla disputa del GP, ndr)” ha concluso Vettel.