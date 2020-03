in foto: Stefano Bianco – Facebook

Una tragedia ha scioccato il mondo del motociclismo italiano. Nel primo pomeriggio di oggi ha infatti perso la vita Stefano Bianco: ex campione di motomondiale e Superbike. Il trentaquattrenne ex pilota (Aprilia, Gilera e Honda) è morto sul colpo a causa di un incidente stradale avvenuto a Leinì, comune in provincia di Torino. In sella alla sua Honda CBR600, Bianco si è scontrato con un camion, che secondo la ricostruzione dei carabinieri non avrebbe dato la precedenza, e successivamente sarebbe finito contro un autovettura che si trovava immediatamente dietro al camion. Uno schianto terribile, che purtroppo ha reso vana l'uscita dei volontari della Croce Rossa della zona, dell'ambulanza della Croce Verde e dell'elisoccorso del 118.

Il debutto in 125 di Stefano Bianco

Nato nel 1985 a Chivasso, nel torinese, Bianco aveva cominciato a gareggiare sin da ragazzino con le minimoto e nell'Aprilia Cup arrivando a diventare il più giovane pilota (nel 2000 e a soli a 15 anni e 2 giorni) a salire in sella su una 125 (la Honda del team Benetton Playlife) e a disputare a una gara del motomondiale sul circuito australiano di Philip Island: un record durato due anni e battuto da Jorge Lorenzo, che scese in pista nel giorno del suo quindicesimo compleanno.

Dopo il quarto piazzamento nel campionato Europeo Velocità nel 2001, Stefano Bianco gareggiò dal 2002 al 2008, con Aprilia e Gilera in 125, e in Superstock nel 2004 in sella ad una Suzuki. Tra le sue soddisfazioni più grandi il settimo posto in Francia e in Catalogna nella classe 125, prima del debutto in 250 con la Gilera sui tracciati di Indianapolis e Phillip Islandi.