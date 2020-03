in foto: Maverick Vinales, 25 anni / getty

Maverick Vinales sta bene e non ha nessuna frattura. È quanto reso noto nelle ultime ore dal team Yamaha che ha pubblicato un aggiornamento sulle condizioni del pilota MotoGP attualmente in ospedale. Il Top Gun spagnolo che divide il box con Valentino Rossi si è infortunato durante un allenamento con la moto da cross ed è finito in ospedale per gli opportuni controlli medici. Gli esami hanno escluso particolari lesioni.

Vinales, incidente e ricovero per il ‘Top Gun' Yamaha

Con l’emergenza Coronavirus (qui gli aggiornamenti in tempo reale e le ultime notizie sula situazione in Italia e nel mondo) che ha fermato la MotoGP – dopo il GP del Qatar della classe regina, sono saltati anche gli appuntamenti di Austin e Argentina – , i piloti stanno provando a non perdere la propria forma fisica, impegnandosi in palestra e allenamenti. In molti scelgono il motocross ma il rischio di incappare in qualche caduta è purtroppo dietro l’angolo. Non è noto cosa sia esattamente accaduto a Vinales – la nota ufficiale diffusa dalla Yamaha non specifica la dinamica dell’incidente – ma parla di “infortunio durante un allenamento” che lo spagnolo stava svolgendo nella giornata di ieri, giovedì 12 marzo. Nei giorni scorsi Vinales si era allenato sul circuito motocross Del Berguedà, a Olvan, vicino a Barcellona, ma non è specificato se l’incidente sia avvenuto su questa stessa pista.

La foto dall'ospedale dove è ricoverato

“Vinales – si legge nel comunicato – ha subito un controllo medico e sta bene, nessuna frattura”. Tuttavia lo spagnolo è rimasto in osservazione: “Rimarrà in ospedale durante la notte per precauzione” aggiunge la nota. La comunicazione è arrivata intorno alle 9 di ieri sera attraverso i social, dove è stata pubblicata anche una foto dello spagnolo dal letto di ospedale. Il pilota sorride e fa ok con la mano. Una motivazione alla notte di ricovero può essere ricercata nella possibilità che il 25enne di Figueres abbia sbattuto con il capo a terra, dunque nella preoccupazione che per lui ci sia stato un trauma cranico minore per la cui gestione è previsto un periodo di osservazione di almeno 6 ore. Come detto, la Yamaha fa intendere che si tratti solo di un grosso spavento e, se i controlli che svolgerà questa mattina elimineranno ogni dubbio, Vinales potrà tornare a casa in giornata.

Chi è il ‘Top Gun' della MotoGP

Vinales, classe 1995, è campione del mondo Moto3 nel 2013 e, dal suo esordio nel Motomondiale in sella all’Aprilia nel 2011, ha disputato 158 Gran Premi, conquistando 23 vittorie, 63 podi, 20 pole e 1985 punti iridati. Il suo salto in MotoGP è avvenuto nel 2015 in sella alla Suzuki con cui ha vinto il suo primo GP in top class (Silverstone 2016). Nel 2017 il passaggio nel team ufficiale Yamaha con cui si è assicurato 6 vittorie (la prima al debutto in sella alla M1 in Qatar seguita subito dopo da quella nel secondo round della stessa stagione in Argentina). Prima ancora dei test pre-campionato del 2020, la Yamaha ha annunciato l’estensione del suo contratto fino a tutto il 2022, un comunicato che è stato seguito da quello relativo al suo compagno di squadra che dal 2021 sarà il francese Fabio Quartararo. Il suo soprannome Top Gun è stato scelto dal padre Angel che lo ha cresciuto praticamente da solo, aiutato dai nonni, dal momento che la moglie è rimasta gravemente disabile in seguito a un incidente. Papà Angel scelse questo nome ispirandosi al personaggio di uno dei suoi film preferiti, Top Gun, il colossal del 1986 di Tony Scott sull’aviazione militare interpretato da Tom Cruise.