Era nell’aria da questa mattina, da quando il campionato del mondo di Motocross ha annunciato che la tappa della MXGP di Neuquen, in Argentina, è stata rinviata a fine novembre. È ora ufficiale che anche il GP di Argentina del Motomondiale previsto sul circuito di Termas de Rio Hondo nel weekend del 19 aprile è rinviato a fine stagione: l’evento si svolgerà il 22 novembre. Slitta quindi la finale di Valencia che era stata spostata proprio al 22 novembre in seguito alla cancellazione del GP di Austin avvenuta ieri e che viene ulteriormente rinviata al 29 novembre.

GP di Argentina rinviato: la prima gara del 2020 a Jerez

A darne notizia è l’organizzazione del Motomondiale che ha annunciato questa ulteriore variazione del calendario della stagione 2020 attraverso un comunicato ufficiale. “La FIM, l'IRTA e la Dorna Sports si rammaricano di annunciare il rinvio del GP di Argentina previsto dal 17 al 19 aprile – si legge nella nota – . A causa dell'attuale epidemia di Coronavirus, l'evento è stato riprogrammato per la fine della stagione e si svolgerà dal 20 al 22 novembre. In seguito di questi cambi di programma, la gara di esordio del classe MotoGP sarà il GP di Spagna in programma sul circuito di Jerez dal 1° al 3 maggio 2020”.

Il nuovo calendario MotoGP 2020