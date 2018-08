Chi ben comincia è a metà dell'opera, un adagio che sembra sposarsi a meraviglia con le prove libere del Gran Premio d'Italia dove la Ferrari, su pista asciutta, ha messo tutti in riga monopolizzando l'attenzione e prendendosi le prime due posizioni con Vettel, autore del miglior giro, e Kimi Raikkonen, finito subito dietro al compagno di squadra e davanti alle Mercedes, grandi rivali nella corsa al mondiale 2018.

in foto: Sebastian Vettel – Getty images

Vettel punta tutto sulla sua Ferrari

Un risultato che, se ripetuto in gara, lancerebbe in Cavallino in vetta al mondiale costruttori, consentendo al tedesco di accorciare il divario dall'inglese, attuale leader del campionato, ad appena 7 punti. Uno scenario perfetto per la Rossa che, però, dovrà ripetere quanto fatto vedere nelle libere anche in qualifica e soprattutto in gara; un'impresa non impossibile ma certamente complicata visto che le Mercedes, sul passo gara, hanno dimostrato di potersela giocare ad armi pari con la due SF71H. Davanti a tutti, però, c'è Sebastian Vettel che, nonostante qualche errore di troppo e un testacoda che sarebbe potuto costare caro, resta ottimista in vista della gara.

Oggi è successo di tutto, stamattina abbiamo girato poco perché ho avuto un contrattempo, avrei voluto girare di più, ma nel pomeriggio è andata bene. La macchina non è ancora perfetta, ma per domani possiamo lavorare e migliorare – ha raccontato ai microfoni di Sky – . La macchina ha funzionato bene e speriamo di confermarci anche nei prossimi giorni.

Raikkonen: "Non ho mai vinto a Monza? Ci proveremo"

Non c'è solo Sebastian Vettel ad infiammare i cuori dei tifosi ferraristi, ma anche Kimi Raikkonen: il finlandese, dopo il ritiro in Belgio a causa del tamponamento di Ricciardo, è pronto al riscatto e, sulla pista di casa, vuole fare bene per riprendere la marcia interrotta e mettere un ulteriore tassello alla sua riconferma in Ferrari. Il risultato del Gran Premio d'Italia, infatti, potrebbe essere fondamentale in ottica rinnovo anche se il campione del mondo 2007 non sembra preoccuparsene più di tanto: "Oggi abbiamo potuto girare poco sull'asciutto per la pioggia e la bandiera rossa all'inizio, ma è andata bene. Non ho mai vinto a Monza? Ci proveremo di sicuro", ha assicurato Raikkonen.