In Bahrain era arrivata la prima pole position stagionale e Sebastian Vettel ha deciso di concedere il bis in Cina: a Shanghai, infatti, il tedesco della Ferrari si è preso, oltre alla prima casella dello schieramento, anche il record della pista sgretolando il precedente e diventando il candidato principale a quella che sarebbe la terza vittoria in campionato in altrettante gare, uno score che mai è riuscito in carriera al quattro volte campione del mondo.

in foto: Sebastian Vettel dopo la pole nel Gran Premio della Cina – Getty images

Vettel sorpreso dal vantaggio sui rivali

Sulla pista che più di ogni altra aveva rappresentato il dominio Mercedes degli ultimi anni, la Ferrari è stata capace di portare non solo Vettel davanti a tutti, ma di affiancarlo anche con Raikkonen chiudendo una giornata da record e completando una prima fila tutta Rossa che fa ben sperare in vista della gara. Un'occasione ghiottissima per il Cavallino, pronto ad incrementare il vantaggio sulle Mercedes nel campionato costruttori e mandando in fuga Vettel che, con una vittoria, si ritroverebbe nella peggiore delle ipotesi a gestire 24 punti di vantaggio su Hamilton dopo appena 3 gare. Uno scenario che esalta il pilota della Ferrari anche se il quattro volte campione del mondo è consapevole che i punti si assegnano solo in gara.

Sono contento di tutto l'ultimo giro, la macchina è stata fantastica. In quello precedente avevo sbagliato n curva 3 e in curva 6 andando in sovrasterzo, ma sapevo che potevo fare questo tempo – ha dichiarato a fine qualifiche -. Per noi è un grande risultato, sono molto contento per il team. Oggi la macchina era fantastica e lottare con le sole nostre forze per la prima fila è una bellissima sensazione. Sono molto sorpreso del vantaggio che abbiamo avuto nei confronti dei rivali, non ci aspettavamo di essere così forti rispetto a Mercedes e Red Bull; speriamo che domani, con il sole e l'asfalto più caldo, saremo tutti molto vicini.

Raikkonen: "Il mio obiettivo è vincere la gara"

Umori contrastanti quelli che animano la Ferrari: se da una parte Vettel esulta per la pole position conquistata, dall'altra Kimi Raikkonen non può certo essere soddisfatto per aver perso la prima posizione a tre curve dalla fine. Il finlandese, infatti, stava guidando al classifica fino al giro finale del compagno di squadra che lo ha privato della partenza dal palo numero 18 della carriera. Il campione del mondo 2007, comunque, partirà in seconda fila e farà di tutto per ottenere quella vittoria che manca ormai da troppo tempo: "Questo risultato non è quello che volevo, ma in gara proveremo a fare meglio e cercheremo di migliorare: la corsa sarà lunga, dovremo tenerci fuori dai problemi, fare un GP pulito e sfruttare al meglio le nostre possibilità. Il mio obiettivo è vincere la gara" sono state le sue parole.