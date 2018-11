Sperava di tornare al successo dopo la prima fila ottenuta in qualifica, ma Sebastian Vettel non è riuscito ad andare oltre un 6° posto che non può soddisfare di certo il tedesco. Nella giornata in cui la Mercedes vince il quinto titolo costruttori consecutivo, arriva una delle peggiori prestazioni stagionali da parte del pilota Ferrari, incapace di tenere il ritmo dei primi anche a causa di un piccolo problema sulla propria SF71H.

in foto: Sebastian Vettel si complimenta con Lewis Hamilton – LaPresse

Il tedesco ammette la sconfitta e rende merito alla Mercedes

Una gara anonima quella di Vettel, sfilato in partenza da Bottas e mai realmente in grado di avvicinare le prestazioni della Mercedes di Lewis Hamilton. Il tedesco, a fine gara, non può certo essere soddisfatto per il risultato ottenuto, ma nonostante la delusione rende omaggio alla Mercedes con la quale, durante tutto il 2018, si è trovato a fare i conti.

Quest'anno la Mercedes ha dimostrato di essere più forte di noi, non c'è molto da dire se non farle le congratulazioni – sono state le sue parole ai cronisti presenti sul tracciato brasiliano -. Certamente è stata una gara dura e non sono contento di come è andata, ho provato a dare il massimo, ma la macchina era difficile da guidare, sul dritto non avevo velocità e le Soft al via non sono state un vantaggio perché le Supersoft hanno retto più a lungo di quanto ci potessimo aspettare: speravamo fosse un aiuto, ma alla fine è stato uno svantaggio. Sono comunque contento che Kimi sia andato sul podio, purtroppo però abbiamo perso il Mondiale Costruttori. Insomma, era iniziata male ed è finita male.

Raikkonen: "Risultato discreto, è stato un GP difficile"

A mitigare parzialmente la delusione per il titolo costruttori perso in Brasile è arrivato il podio di Kimi Raikkonen, capace ancora una volta di dimostrare le proprie doti. Dopo la vittoria negli Stati Uniti, un altro risultato di prestigio per il finlandese che a fine anno lascerà la Rossa per sposare il progetto dell'Alfa Romeo Sauber dove dividerà il box con Antonio Giovinazzi. Prima di concentrarsi sul futuro, però, il campione del mondo 2007 vuole regalare alla Rossa un finale di stagione importante, come già fatto a Interlagos: "Non è stato un GP semplice però c'è stata qualche bella battaglia ed è stato divertente: nel complesso il risultato è stato discreto. Le gomme non erano messe male, però era molto difficile superare, soprattutto alla prima curva 1, ma non può ripartire con un'altra gomma, quindi è inutile parlarne" è stato il suo commento appena sceso dalla monoposto.