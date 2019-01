YES!!!!!!!!! We did it!!! 🏆 24h of DAYTONA 🏆! Thanks to the all @waynetaylorracing and my team mates @jordan10taylor @kamuikobayashi @rengervdz !! TOMAAAA!! #daytona24 #cadillac #WTR

A post shared by Fernando Alonso (@fernandoalo_oficial) on Jan 27, 2019 at 1:18pm PST