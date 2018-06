in foto: Alonso con la targa celebrativa per i 300 GP – LaPresse

Non avrà ambizioni di vittoria, ma Fernando Alonso sarà il grande protagonista del Gran Premio del Canada: a mettere sotto le luci della ribalta il due volte campione del mondo spagnolo, però, non saranno né le sue prestazioni in pista né tantomeno le chiacchiere di mercato, sempre presenti in questo periodo, ma il raggiungimento di un traguardo prestigioso che fa entrare di diritto l'ex ferrarista nella storia della Formula 1.

Davanti a lui solo Button, Schumacher e Barrichello

Quello che andrà in scena nel fine settimana, in Canada, sarà un weekend speciale per Fernando Alonso: lo spagnolo della McLaren, infatti, ha raggiunto quota 300 Gran Premi disputati in carriera. Un traguardo festeggiato nel paddock di Montréal dove ha ricevuto una targa per celebrare un momento importante non solo nella carriera del pilota di Oviedo, ma dell'intero mondo del motorsport. Davanti a lui, ora, ci sono solo tre piloti come Barrichello, Schumacher e Button; Alonso è il quarto ad entrare nel ristrettissimo club dei 300 e, se la sua McLaren confermerà i progressi sotto il punto di vista dell'affidabilità, potrebbe diventare il pilota con più presenze dopo il brasiliano toccando quota 314 e lasciandosi alle spalle Schumacher – fermo a 307 – e Jenson Button con 306.

Scarpe speciali per festeggiare il traguardo raggiunto

Una storia iniziata nel 2001, quella di Alonso e la Formula 1, quando il giovane spagnolo venne ingaggiato dalla Minardi: da allora ha corso anche con Renault (con la quale vinse due titoli mondiali), McLaren – motorizzata Mercedes -, Ferrari e ancora McLaren. Quello del Canada sarà il GP numero 300 anche se le statistiche ufficiali parlano di 297 Gran Premi disputati. In due occasioni, infatti, Alonso non scattò al via: la prima nel 2005, nella famosa gara di Indianapolis quando tutti i piloti gommati Michelin decisero di fare ritorno ai box a causa dei problemi di affidabilità manifestati dalle gomme francesi, e nel 2017, in Russia, quando la sua McLaren si fermò nel giro di ricognizione all'imbocco della corsia dei box. Poco importa, però, perché il traguardo sarà tagliato tanto che per festeggiare Alonso ha deciso di sfoggiare anche un paio di scarpe speciali con il numero 300 sulla linguetta proprio per festeggiare la ricorrenza.