in foto: Pecco Bagnaia (a dx) e Lorenzo Baldassarri al traguardo / Getty Images

Una gara impeccabile, dominata dal primo all’ultimo giro: Pecco Bagnaia inizia nel migliore dei modi la stagione 2018, centrando la vittoria della gara di apertura del mondiale. Scattato dalla seconda casella in griglia, il 21enne dello Sky Racing team ha guidato il gruppo fino dalla prima staccata, dettando il ritmo e respingendo nel finale gli assalti di Baldassarri, il solo a riuscire a tenere il passo del pilota torinese.

Bagnaia-Baldassarri, che show in Qatar

Prima vittoria in Moto2 per Bagnaia, la terza in carriera con i due trionfi iridati in Moto3, dopo aver replicato agli assalti di Lorenzo Baldassarri, il solo a riuscire a tenere il ritmo del torinese fino al traguardo. “È stata una gara davvero lunghissima perché mi sono trovato in testa fin dal primo giro, vedevo il mio vantaggio ed era molto difficile mantenere la concentrazione” ha detto a caldo Bagnaia. “È la nostra prima vittoria, e concludere con una vittoria la prima gara è davvero positivo per me e il mio team”. Ultimo giro spettacolo con sorpasso di Baldassarri e controsorpasso di Bagnaia. “Alla fine ho dato il massimo per riprenderlo” ha raccontato Baldassarri. “Ho pensato al punto migliore dove superarlo, perché perdevo terreno sul rettilineo, quindi avevo paura che lui mi avrebbe ripassato, è stato un bello spettacolo per i fan”.

Terzo gradino del podio per Alex Marquez che scattato dalla pole ha provato a tenere il passo del gruppo di testa, salvo poi soffrire un problema con il freno posteriore, riuscendo comunque a chiudere in terza piazza. Ci ha provato Mattia Pasini a riagganciare lo spagnolo, salvo chiudere ai piedi del podio con un margine di 4 secondi su Oliveira, davanti Binder e Schrotter. Luca Marini e Jorge Navarro completano la top ten. Undicesima posizione per il campione del mondo in carica Moto3 Joan Mir, 14° per Simone Corsi, 24esia per Romano Fenati.

Ordine di arrivo Moto2