Relax e sicurezza, in qualsiasi condizione di guida: DS 7 Crossback, il primo veicolo della seconda generazione di DS Automobiles coniuga il savoir-faire del lusso parigino con le innovazioni più avanzate per ottenere come risultato un modello davvero unico e in grado di garantire totale comfort in qualsiasi condizione di guida. Anche nel meraviglioso contesto della vallata di Sappada, una delle località più rinomate all’interno del piccolo borgo tra confine tra Veneto e il Friuli Venezia Giulia, per una fugace gita in montagna. Condizioni che esaltano le caratteristiche del crossover parigino, vettura perfetta per ogni tipo di utilizzo grazie al corposo pacchetto tecnologico che la rende uno dei modelli meglio equipaggiati del segmento.

Relax e sicurezza in qualsiasi condizione di guida

Il sistema DS Active Scan Suspension, ad esempio, confronta i dati di accelerazione, velocità e angolo di sterzo con le informazioni fornite da una telecamera frontale che analizza il profilo del manto stradale fino a 20 metri, operando su ciascuna delle ruote in modo indipendente per regolare le sospensioni e garantire il massimo della stabilità di guida.

Un altro esempio di tecnologia di bordo è Il nuovo cambio EAT8, un cambio elettrico che garantisce un eccezionale comfort di utilizzo grazie a un inserimento delle marce fluido e silenzioso. L’EAT8 può beneficiare anche della funzione Advanced Traction Control per maggiore motricità in condizioni di aderenza ridotte. Amplia la scelta per quanto riguarda le motorizzazioni, con l’introduzione del benzina PureTech 1.2 da 130 cv che per ben quattro anni consecutivi eletto “Motore dell’Anno” nella sua classe di cilindrata, e il diesel BlueHDi 1.5 da 130 CV. A fine anno, si aggiungerà anche la variante E-Tense 100% elettrica.