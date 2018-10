Dopo essersi preso la scena sia nella prima che nella seconda sessione, Lewis Hamilton cala il tris in Giappone mettendosi a guidare il gruppo anche nell'ultima sessione di prove libere; il britannico della Mercedes conferma di essere in uno stato di forma strepitoso e rilancia la sfida mondiale che lo vede comandare la classifica con 50 punti di vantaggio sul rivale Sebastian Vettel.

in foto: Lewis Hamilton – Getty images

Hamilton ancora davanti, Vettel lo incalza da vicino

Proprio l'inglese e il tedesco sono stati i grandi protagonisti dell'ultima sessione di prove libere: Hamilton, infatti, nonostante un forte vento e una leggera pioggia, è riuscito a chiudere davanti a tutti fermando il cronometro sull'1:29.599, ma a fare notizia, forse ancor più dell'ennesima miglior prestazione della stagione, è la rinascita della Ferrari, in difficoltà nella prima giornata, nella quale aveva rimediato ben 8 decimi dalle due Mercedes, e adesso distante un solo decimo dal campione del mondo in carica grazie all'ottima prova di Sebastian Vettel che chiude 2° davanti al compagno di squadra Kimi Raikkonen a confermare come, molto probabilmente, le due Rosse si siano un po' nascoste nelle prime due sessioni.

Bene le Force India, Hulkenberg contro il muro

Se la Ferrari ha compiuto un netto pass in avanti, due indietro li ha fatti Valtteri Bottas, solo 5° e capace di farsi superare anche da Max Verstappen con la Red Bull che si candida al ruolo di outsider insieme al compagno di squadra Daniel Ricciardo, sesto alla bandiera a scacchi. Si confermano in forma anche le due Force India: Esteban Ocon, con il 7° tempo, è il primo degli altri proprio davanti al compagno di squadra Sergio Perez, a Carlos Sainz con la Renault e a Kevin Magnussen su Haas. Momentaccio, invece, per l’altro alfiere di casa Renault, Nico Hulkenberg: il tedesco è andato a sbattere contro le barriere nei minuti conclusivi della sessione danneggiando in maniera importante la propria monoposto e costringendo i meccanici agli straordinari per le riparazioni del caso in vista delle qualifiche.