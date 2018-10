in foto: Lo stickering sulla livrea delle SF17H

Novità in Giappone per le Ferrari di Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen. Non sotto il profilo tecnico delle SF71H ma per quanto riguarda la livrea delle monoposto che si arricchirà di nuovi inserti colorati. Un cambiamento che non altera il rosso ma identifica le diverse attività dello sponsor principale del Cavallino, Phillip Morris International, che con il team di Maranello vanta una storica collaborazione, estesa quest’anno fino alla fine del 2021.

Nuova livrea per le Ferrari di Vettel e Raikkonen

Non ancora chiara la portata del cambiamento ma alcune foto e un video trapelato prima che la monoposto si veda a Suzuka suggeriscono che gli inserti in tinta diversa compariranno in punti principali della monoposto, come il cofano motore e l’alettone posteriore, e non promuoveranno alcun marchio o prodotto Phillip Morris. Il cambio di colorazione, ritiene Autosport, segna “una nuova spinta da parte dell’azienda a trasformare le sue attività commerciali, soprattutto nei campi della scienza, della tecnologia e dell'innovazione” in particolare per l’incremento di tecnologie di fumo che si allontanino dal tabacco.