Una perdita dolorosa per il mondo dell’automobilismo e per tutto il motorsport quella di Niki Lauda, l’ex campione di Formula 1 che si è spento nella notte in una clinica svizzera tra l’affetto dei suoi cari. Tra i piloti delle due ruote che in queste ore hanno voluto dedicargli un pensiero, il sette volte campione del mondo Marc Marquez che, attraverso i social, ha inviato un commosso saluto al campione ‘computer'. “Non dimenticherò mai quella volta che ci siamo incontrati, e tutti i tuoi consigli. Tutti i miei pensieri sono con la tua famiglia” ha scritto lo spagnolo. “Ci uniamo alle condoglianze di Marc e di tutto il mondo dello sport per questa grande perdita” ha aggiunto in un tweet il team Honda HRC.

in foto: L’incontro tra Marc Marquez e Niki Lauda / Twitter

Niki Lauda aveva 70 anni e otto mesi fa aveva subito un trapianto di polmone. Le sue condizioni di salute si erano aggravate la scorsa estate e, dopo l’intervento, l’ex campione austriaco aveva intrapreso il difficile cammino verso la normalità. Un recupero complicato da nuovi ricoveri e problemi ai reni che nelle ultime settimane l’avevano costretto a tornare in clinica e a sottoposti a trattamenti di dialisi. Nel 1976 l’incidente al Nurburgring che lo lasciò sfigurato e dopo il quale continuò comunque a gareggiare e a vincere, conquistando il secondo Mondiale con la Ferrari (1975 e 1977) e il titolo con la McLaren nel 1984. Dopo il ritiro, Lauda era rimasto nel mondo dell’automobilismo come consulente di diversi team, diventando nel 2012 presidente non esecutivo del team Mercedes F1.

Un commosso saluto a Niki Lauda è arrivato anche da un altro campionissimo delle due ruote, Casey Stoner: “Rip Lauda, una vera icona e leggenda del Motorsport. I miei pensieri sono per la sua famiglia e i suoi cari” il messaggio dell'ex iridato di Ducati e Honda. Nel ricordo di Lauda si è poi unito il canale ufficiale della MotoGP (“Un tre volte campione del mondo di F1 che ha incarnato coraggio e brillantezza. Una vera leggenda che lascia il Motorsport”) e tanti altri piloti, come Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo, Andrea Iannone e Joan Mir.

