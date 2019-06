Piloti pronti sullo schieramento di partenza e temperature che superano i 26 °C per l’aria e i 50 °C per l’asfalto. Scelta gomme che potrebbe risultare determinante in una gara che si preannuncia lunga e particolarmente faticosa in termini di gestione degli pneumatici. Soft anteriore e media posteriore per Quartararo, hard anteriore e soft posteriore per Marquez, soft anteriore e hard posteriore per Morbidelli.