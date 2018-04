Alla fine di una giornata in cui Marc Marquez non ha nascosto le sue carte, è però Andrea Iannone a siglare il miglior tempo del secondo turno di libere del Gp delle Americhe. Il pilota della Suzuki è riuscito a sfruttare al massimo gli ultimi minuti per trovare un ottimo 2'04.599 con cui chiudere davanti al campione del mondo in carica, grande favorito del weekend.

Marquez cade, 4° Rossi

Sul circuito di Austin, dove è imbattuto da quando la MotoGp fa tappa in Texas, Marquez ha come solito cercato il limite di una pista che, particolarmente sporca, ha finito anche per tradirlo. Un’innocua scivolata per lo spagnolo che, con il secondo tempo, chiude davanti alle Yamaha di Maverick Vinales e Valentino Rossi, terzo e quarto rispettivamente a fine turno.

Quinto tempo per Cal Cruchlow seguito da Alex Rins, sesto davanti alle Ducati di Jorge Lorenzo e Andrea Dovizioso che chiudono rispettivamente con il settimo e l’ottavo tempo. Completano un’importantissima top ten, viste anche le previsioni meteo che danno pioggia per il weekend, l’Aprilia di Aleix Espargaro e la Honda di Dani Pedrosa che ha stretto i denti dopo l'intervento al polso destro per l'infortunio rimediato nell'incidente in Argentina.

Classifica dei tempi MotoGP