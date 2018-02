in foto: Marc Marquez / HRC

Marc Marquez ha firmato il rinnovo con Honda Racing Corporation (HRC). Il campione del mondo in carica e sei volte iridato ha deciso di estendere il contratto, prolungando per altri due anni, le stagioni 2019 e 2020, la sua esperienza con i colori del team Red Bull Honda Racing. Dopo Maverick Vinales che ha rinnovato per due anni il suo contratto con la Yamaha, anche un altro dei protagonisti mette nero su bianco il suo futuro prima dell’inizio del campionato.

Marquez: "Ora posso concentrarmi sul mondiale"

Matrimonio che continua tra Marquez e la Honda e che, dal debutto del campione di Cervera in MotoGP, è fruttato 4 titoli, 35 vittorie, 63 podi e 45 pole position e 37 giri veloci con cui lo spagnolo è diventato il più giovane campione del mondo della storia e nel 2017 il più giovane ad aver vinto quattro titoli in classe regina. “Sono entusiasta di continuare a correre per il team ufficiale Honda in MotoGP. Sono orgoglioso di correre come membro della famiglia Honda e apprezzo il modo in cui Honda e il team fanno sempre del loro meglio per fornirmi tutto ciò di cui ho bisogno” ha detto Marquez. “Vorrei anche ringraziare tutti coloro che mi hanno dato un sostegno così caloroso nel corso degli anni. I primi due test ufficiali sono andati bene, con il mio contratto rinnovato posso concentrarmi sulle nuova stagione. Continuerò a divertirmi, a condividere la mia gioia con tutti e fare del mio meglio per raggiungere i nostri obiettivi condivisi. Grazie!”.

Marquez "fondamentale"

Per garantirsi il rinnovo, Honda ha messo sul piatto la sua migliore offerta, d’altra parte Marquez aveva più volte detto di volar aspettare i test invernali prima di firmare. Evidentemente contento di come siano andate le prove di Sepang e Buriram, Marquez ha preferito non spostare troppo in avanti la decisione. “Siamo molto contenti che Marquez continui a correre per il nostro team ufficiale, un pilota fondamentale nel futuro della MotoGP” ha detto il presidente di HRC Yoshishige Nomura. “Marc si è costantemente spinto al limite ed è maturato come pilota, portando molti titoli alla Honda. Siamo riusciti ad annunciare il rinnovo così presto grazie alla fiducia reciproca e della nostra comune passione per le corse. Sono certo che gli consentiranno di concentrarsi sugli ultimi test in Qatar di questa settimana e nel periodo che precede la data di apertura, e che possiamo iniziare con forza la stagione 2018”.