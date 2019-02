in foto: La nuova Suzuki GSX–RR 2019

Dopo Ducati, Honda e Yamaha Petronas, tocca alla Suzuki presentare la squadra e le nuove moto con cui il team guidato da Davide Brivio affronterà il campionato MotoGP 2019. All'evento, tramesso in streaming sul sito web ufficiale, era presente la squadra al gran completo a partire dalla nuova coppia di piloti formata dal confermato Alex Rins e il nuovo arrivato, Joan Mir, campione del mondo 2017 in Moto3 e Rookie of the Year 2018 in Moto2, quest'anno al debutto nella Premier Class.

Ecco la nuova GSX-RR

Via dunque il velo dalla nuova GSX-RR che, a prima vista, non presenta particolari novità a partire dalla combinazione di colori scelta per la livrea, celeste e giallo fluo, evoluzione della grafica utilizzata nella passata stagione così come lo è la moto, sviluppata a partire dal prototipo 2018 con cui Rins e Andrea Iannone erano risuciti a portare a casa sette podi. Nel 2019 la Suzuki dovrà rispettare gli stessi vincoli imposti a Honda, Ducati e Yamaha – 5 giorni di test privati, 7 motori ‘congelati’ anziché 9 con sviluppo libero oltre alla possibilità di poter disporre di 3 sole wild card anziché 6 a stagione. L'ultimo a vincere su una moto della casa di Hamamatsu è stato Maverick Vinales, nel Gran Premio di Gran Bretagna del 2016, un successo che aveva permesso alla Casa giapponese di chiudere una striscia negativa che durava da nove stagioni. Nel 2019 i vertici del team nipponico sperano di potersi ripetere accorciando ulteriormente il gap dai top team della MotoGP.

in foto: La nuova Suzuki che correrà nel mondiale MotoGP 2019

Il primo banco di prova sarà il circuito malese di Sepang dove si sono conclusi i test riservati ai piloti collaudatori e da mercoledì 6 febbraio scenderanno in pista i piloti titolari per il primi test pre-campionato Per la squadra sarà importante ripartire dalle buone sensazioni avute nei test di fine stagione di Valencia e Jerez e lavorare in vista dell’inizio del campionato che scatterà il 10 marzo in Qatar.