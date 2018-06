in foto: Andrea Iannone / Getty Images

Andrea Iannone ha firmato il contratto che lo legherà all’Aprilia per le prossime due stagioni: l’ufficialità dell’ingaggio arriva oggi, dopo l’annuncio dell’addio al pilota di Vasto dato dalla Suzuki qualche ora fa. Una rapida accelerazione dei tempi dopo le ufficialità di Lorenzo in Honda, Petrucci in Ducati e Syahrin in Tech3-KTM arrivate in questa settimana.

Iannone in Aprilia dal 2019

“Andrea Iannone sarà in sella alla Aprilia RS-GP nelle stagioni MotoGP 2019 e 2020. Il pilota, italiano di Vasto, classe 1989, affiancherà il confermato Aleix Espargaró” si legge nel comunicato ufficiale diffuso questo pomeriggio da Aprilia Gresini racing. “I tifosi Aprilia di tutto il mondo sono autorizzati a sognare, Andrea Iannone porterà in Aprilia Racing esperienza, velocità e voglia di vincere ai massimi livelli, insieme affronteranno una sfida affascinante con tutta l’intenzione di vincerla. Il ritorno di un pilota italiano con Aprilia è inoltre motivo di grande orgoglio per il Gruppo Piaggio e onora la lunga tradizione di grandi campioni e indimenticabili successi della casa di Noale che ha fatto crescere quasi tutti i migliori talenti italiani nella storia recente del Motomondiale”.

Affiancherà Espargarò

Prende dunque sempre più forma la griglia di partenza della prossima stagione, e in particolare, per Aprilia Racing l’ingaggio di Iannone aggiunge un elemento importante di crescita al suo ambizioso progetto – il più giovane della MotoGP – condotto da un reparto corse molto giovane ma esperto e talentuoso, punta tecnologica avanzata ed espressione di un grande gruppo industriale totalmente italiano. “La coppia Iannone-Espargaró rappresenta infatti una delle combinazioni più veloci in MotoGP, è in grado di assicurare grande competitività e un livello tecnico di assoluta eccellenza, per ridurre ulteriormente il gap dalla vetta della classifica. Sono piloti esperti, veloci e fortemente legati a un affascinante progetto non solo sportivo ma anche tecnico, che contribuirà allo sviluppo dell’intera gamma Aprilia, in pista e in strada”. Dal suo debutto in MotoGP nel 2013 con il team Ducati Pramac, dopo essersi messo in mostra in 125 e Moto2, Iannone ha conquistato 1 vittoria, 8 podi e 2 pole position in top class.

"Benvenuto Andrea! Facci divertire"

“Con Iannone arriva un pilota pieno di talento e veloce che anche in questa stagione sta dimostrando il suo valore. Il suo arrivo, è il segno del crescente impegno del Gruppo Piaggio e di Aprilia nel programma MotoGP, nel quale la nostra moto ha già dimostrato di poter contare su basi tecniche valide” ha dichiarato il manager di Aprilia Racing Romano Albesiano . “Ora dobbiamo restare concentrati sulla stagione 2018, a partire dal prossimo GP di Barcellona. Abbiamo una squadra forte, che non ha mai smesso di lavorare duro. Vogliamo continuare a crescere e portare la RS-GP dove merita in questa stagione ancora lunga, con Aleix e con Scott che voglio ringraziare pubblicamente per la sua grande professionalità e per l’impegno sempre di altissimo livello”. “Quello tra Iannone e Aprilia sarà un gran bel connubio, uno dei più interessanti della MotoGP e potrà portare grandi risultati” ha aggiunto il team manager Fauto Gresini. “Andrea è un pilota forte, veloce, concreto. Credo che possa dare un grande supporto al team e contribuire allo sviluppo della moto. E poi, inutile negarlo, un pilota italiano su una moto tricolore fa sempre un gran piacere. Benvenuto Andrea, facci divertire!”.