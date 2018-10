Conferenza stampa della vigilia al Chang International Circuit di Buriram dove domani mattina, nella notte italiana (qui gli orari), la MotoGp tornerà in pista per le prime prove libere del nuovo GP di Thailandia, quindicesimo dei diciannove round del calendario, il primo della storia del mondiale in questo Paese del sudest asiatico. Circuito quindi nuovo per i piloti della classe regina che lo scorso febbraio a Buriram hanno comunque completato tre giorni di test invernali. “Se è simile al Red Bull Ring? La prima parte sì, la seconda no, è più lenta e durante i test abbiamo avuto qualche difficoltà” ha spiegato Andrea Dovizioso, secondo in campionato a 72 punti dal leader Marc Marquez. “Non sappiamo come andrà, abbiamo fatto solamente i test e non abbiamo ancora gareggiato e anche le gomme sono completamente diverse a quelle dei test” .

Dovizioso: “Difficile fare previsioni”

“Sicuramente è diversa anche la situazione, riguardo il passo e la velocità dei piloti, anche questo è cambiato rispetto a febbraio – ha aggiunto il pilota Ducati – Secondo me tutto può succedere, sicuramente possiamo iniziare con un buon passo e un buon ritmo, e vedremo poi come andranno le gomme, anche perché sulla carta pare che avremo meno grip dei test. Se ci sarà un duello all’ultima curva con Marquez? Con questo tipo di curve, in tutte classi sarà una curva importante, ma prima di pensare all’ultima curva, iniziamo a pensare alla lotta e a considerare tutte le varie incognite, ad esempio il caldo, e forse sarà anche peggio della Malesia. Sarà difficile per tutti, la moto sarà molto calda e questo chiaramente rende le cose più difficili. Ma è difficile fare previsioni. La modifica all’ingresso della pit-lane? Non ho ancora visto la modifica, farò il giro adesso per fare un check e vedrò anche l’entrata della pit lane”. Parlando poi della storica vittoria di Ana Carrasco nel mondiale Supersport 300, DesmoDovi ha aggiunto: “Sono molto felice per Ana. È stato un ottimo risultato, ha mostrato di essere in gamba durante tutto il campionato. Se potrà gareggiare in MotoGP? Non si sa mai, ma la MotoGP è un po’ più difficile. Non penso che sia così importante arrivare in MotoGp, credo che lei possa scegliere altre categorie, andare in 600 o nella Moto2 e cercare di essere veloce anche in quel campionato”.

Rossi: “Dura mantenere il terzo posto nel mondiale”

Quello di Buriram rappresenta il circuito numero 37 nella carriera di Valentino Rossi. Un dato curioso per il Dottore che arriva in Thailandia con un ritardo di 87 punti da Marquez e 15 da Dovizioso. “Sembra che passiamo sempre più tempo in questa parte del mondo, anche perché la passione per la MotoGp è tanta. È una gara importante per tutti i produttori e sarà interessante gareggiare per la prima volta in Thailandia” dice il Dottore, non troppo fiducioso in vista del weekend. Sulla carta sarà difficile, perché il circuito non è fantastico, ma ci proveremo. Come ha detto anche Dovizioso, c’è l’incognita del meteo. Farà molto caldo e potrebbe piovere tutti i giorni. Quindi innanzitutto speriamo di fare una gara sull’asciutto. Abbiamo fatto i test a febbraio e i risultati non sono stati fantastici. Ci troviamo in un momento un difficile per la Yamaha che ci porta ad essere molto concentrati e a cercare di fare del nostro meglio. Se finissi terzo in campionato? Con il passo che siamo riusciti a dimostrare durante la stagione, essere in terza posizione per adesso è sicuramente un buon risultato. Ho 29 punti di vantaggio su Maverick e anche su Lorenzo ma la seconda parte della stagione, in particolare, è molto dura, per cui credo che sarà molto difficile mantenere la terza posizione. Però dobbiamo provarci e staremo a vedere. La modifica all’ingresso della pit-lane? Ho visto la modifica sulla carta, secondo me hanno fatto una buona cosa e domani vedremo con la moto, ma secondo me hanno migliorato la sicurezza nell’entrata della pit-lane.

in foto: Valentino Rossi durante la conferenza stampa pre–evento a Buriram / MotoGP.com

La vittoria della Carrasco? Sicuramente è un risultato molto importante, perché non è il risultato di una singola gara ma è la vittoria di tutto il campionato, per cui ha dimostrato di essere stata forte per tutta la stagione. Credo che questo sia positivo per lei e il futuro della sua carriera, e le auguro di avere grandi opportunità, come per il futuro della donne nel mondo dei motori, magari questo spingerà altre ragazze nel motorsport. Dalla Supersport 300 alla MotoGp la strada è comunque lunga, sia per una donna che per un uomo, penso che la cosa più importante quando si vince un campionato sia anche crescere in vista della stagione successiva, cercare di correre con una moto di una categoria più grande e capire se potrà essere competitiva anche nella prossima categoria”. Infine la domanda dai social: “Se io e mio papà Graziano abbiamo mai gareggiato al Ranch? Sì, molte volte è successo di essere in pista insieme, da quando ero piccolo. Ora Graziano è abbastanza anziano, ma continua a girare. Molte volte giriamo insieme al Ranch, devo dire che io sono un po’ più veloce ma anche perchè il nostro approccio è molto diverso, perché io sono un po’ più pulito per quanto riguarda il lap time, invece lui a livello di sliding e spettacolo va meglio di me. Non spinge al 100% per la performance, è fatto così”.