in foto: Valentino Rossi durante un allenamento al Ranch / Instagram

Tavullia, una piccola cittadina delle Marche a pochi chilometri da Rimini e Pesaro, è il regno di Valentino Rossi. È qui che, quando non è impegnato sulle piste del mondiale, il Dottore vive e si allena, e dove ha stabilito la sua residenza e il centro operativo dei suoi affari.

Tavullia, paradiso e rifugio di Valentino Rossi

A Tavullia tutto riporta a Valentino, dal Bar Pizzeria “da Rossi” al Fan Club ufficiale dove si ritrovato i suoi tifosi. Appena fuori paese, sulle verdi colline marchigiane, si trova invece il Motor Ranch, qualcosa di più che un tracciato dove allenarsi con i ragazzi della sua Vr46 Academy. Ad acquistare la proprietà, anni prima, suo papà Graziano: “Quando ero più giovane comprai questo posto e poi mi chiesi a cosa avrebbe potuto mai servirmi. Ad un certo punto, qualche anno fa, Valentino mi disse che gli sarebbe piaciuto fare un ranch come quello che hanno gli americani e io gli dissi che c’era la possibilità di farlo – ricorda Graziano Rossi in un video realizzato per lo sponsor GoPro – Secondo me non si sarebbe potuto costruire da nessuna altra parte in Italia, per nessun altro che non fosse Valentino Rossi a Tavullia”.

Uccio: "Un posto divino"

Il risultato è un vero e proprio parco divertimenti dove il Dottore fa mangiare polvere ai tanti colleghi e piloti del Motomondiale che nei fine settimana liberi dagli impegni del calendario iridato fanno a gara per sfidarsi sullo sterrato del pesarese. “Questo è un posto divino per un appassionato, Vale ha creato un luogo perfetto, che secondo me altrove non esiste – racconta Alessio Uccio Salucci, amico e braccio destro del pesarese – Lui non è mai voluto andare via da Tavullia, è sempre voluto rimanere qui. Questo è il suo paese, le sue origini e in paese questa cosa la sentono molto. A Tavullia secondo me avrebbero sempre voluto un pilota. Secondo me un po’ l’hanno chiamato ed è arrivato e, quando è arrivato, Vale lo hanno sempre protetto”. Parlando poi dell’infortunio alla gamba destra sofferto dal Dottore nella passata stagione: “Quando ho avuto la notizia mi è caduto il mondo addosso. Abbiamo capito che non potevamo vincere il mondiale ed era abbastanza brutto. Noi lavoriamo solo per quello”.

A pochi chilometri da Tavullia si trova il “Marco Simoncelli” World Circuit di Misano Adriatico, la pista di casa di Valentino Rossi: “Misano è un circuito speciale perché dista solo 10 km da casa mia ed è il circuito dove praticamente ho cominciato. Arrivare a Misano per me è come arrivare nella mia cucina – sorride Valentino – Quando guardi tutte quelle bandiere gialle e tutti quei 46 è sempre una sensazione speciale. Il mio obiettivo è essere competitivo, vincere le gare e arrivare sul podio ogni domenica”.