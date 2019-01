Valentino Rossi saluta le piste da sci per tornare su quelle del campionato del mondo MotoGp tra poco meno di un mese, non prima di aver fatto tappa in Indonesia, a Jakarta, il prossimo 4 febbraio, per la presentazione della nuova M1 dove ritroverà i vertici Yamaha e la sua squadra al gran completo.

“Bye bye Campiglio, divertente come al solito”

Il pesarese lascia Madonna di Campiglio dove anche quest’anno è tornato a trascorrere i giorni di festa tra Natale e l’Epifania in compagnia degli amici di sempre e la fidanzata Francesca Sofia Novello. Vacanze strameritate, tra discese con lo snowboard e giornate di relax per ripartire al meglio in vista della nuova stagione. “Bye bye Campiglio! È stato divertente come al solito! Un grande grazie a tutti i ragazzi del Gruppo Vacanze Rasanteam” ha scritto Valentino Rossi su Instagram, pubblicando alcune delle foto più belle. “Torna carico per il mondiale, vogliamo il decimo titolo” l’appello di uno dei milioni di followers che affollano le sue pagine social.

in foto: Valentino Rossi / Instagram

Vacanze finite per il Dottore in attesa di capire se le indicazioni arrivate dei test post-campionato di Valencia e Jerez saranno servite a risolvere i problemi che hanno complicato l’ultima stagione della Yamaha. Primo banco di prova sarà il circuito di Sepang, in Malesia, dove dal 6 all’8 febbraio scatteranno i primi test del 2019 seguiti dal secondo e ultimo turno pre-campionato in Qatar, sul circuito di Losail, sotto gli stessi riflettori dove due settimane più tardi si terrà il primo GP del mondiale. Per Valentino e la squadra sarà importante verificare il lavoro svolto dagli ingegneri durante la pausa invernale e riuscire a sfruttare al massimo i giorni di test (quest’anno solo sei anziché i nove delle passate stagioni) per ritrovare competitività e, varcata la soglia dei 40 anni, tornare a sognare quel titolo che manca da esattamente dieci mondiali.