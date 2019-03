Un’altra terribile scomparsa scuote il mondo del motociclismo: dopo la drammatica scomparsa del 14enne spagnolo Marcos Garrido, a perdere la vita in seguito a tragico incidente in pista è il 26enne Yuya Kondo, pilota del team GBS Racing Yamaha nell’All Japan Superbike, deceduto in seguito alle complicazioni insorte dopo un incidente avvenuto in una giornata di test.

Yuya Kondo morto in seguito a un tragico incidente

L’incidente, di cui non si conosce la dinamica, è accaduto lo scorso 13 marzo sul circuito di Okayama, e il pilota subito trasportato in ospedale, dove i medici hanno provato di tutto per salvargli la vita. A nulla però sono valsi gli sforzi dei sanitari: Yuya Kondo si è spento nella mattinata di martedì 26 marzo e, per volontà della famiglia, la notizia della morte è stata resa nota solo nelle ultime ore.

Nato l’11 giugno 1992, nella prefettura di Chiba, Kondo era entrato nel mondo delle corse nel 2007, debuttando nel campionato giapponese 125. Nel 2009 il salto in classe Stock 600 dove non ha però avuto troppa fortuna e l’anno successivo il passaggio nel team GBS Racing prendendo però parte solo ad alcune gare del calendario. Diventato pilota titolare dal 2011, ha conquistato la sua prima vittoria nel 2015 a Suzuka. Nel 2016 il passaggio alla classe 1000 e nel 2017 la vittoria alla 8 ore di Suzuka nella classe Superstock in sella a una Yamaha R1. Quindi la decisione di entrare nell’All Japan Superbike, sempre con il team GBS Racing Yamaha, oltre al ruolo di collaudatore ufficiale Yamaha per quanto riguarda l’Endurance e la Superbike giapponese.