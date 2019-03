Un ottavo posto nella Feature Race, il sesto nella Sprint Race: può essere moderatamente soddisfatto dopo il primo weekend di gara in Formula 2, Mick Schumacher che, al debutto nella nuova categoria con il team Prema, mette a referto i primi punti iridati di una stagione che servirà soprattutto per fare esperienza in vista di un futuro salto in Formula 1.

in foto: Mick Schumacher – LaPresse

Il figlio del campione chiude 6°, la vittoria è di Ghiotto

Il tedesco, seppur alla sua prima apparizione, può addirittura recriminare per il risultato di Gara-2 nella quale era scattato dalla pole position: la partenza del figlio d'arte è stata ottima consentendogli di mantenere la testa della corsa, ma poi la maggior esperienza degli avversari ha cominciato a dare i frutti sperati con Sette Camera a passarlo dopo una manciata di giri così come Latifi e Ghiotto. Proprio l'italiano è stato il grande protagonista della corsa con la rimonta spettacolare dopo il pit stop – a differenza degli avversari di testa – che gli hanno consentito di vincere la gara imitando la strategia che l'anno scorso premiò Leclerc.

Per Mick Schumacher, invece, una gara passata a gestire le gomme nel miglior modo possibile e che lo ha visto impegnato solo nel finale quando il tedesco ha ingaggiato il duello con Deletraz per la quarta posizione finendo per perdere e subendo anche il sorpasso di Zhou, ex pilota della Ferrari Driver Academy. Una sesta posizione che, però, consente al figlio del sette volte campione del mondo di conquistare altri 4 punti che, sommati ai 4 già acquisiti in Gara-1, lo portano ad occupare l'ottava piazza del mondiale. Troppo presto per tirare le somme, ma Mick Schumacher ha dimostrato, nonostante le normali difficoltà di adattamento a una categoria nuova, di poter recitare un ruolo da protagonista anche nella Formula 2.