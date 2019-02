La Ferrari ha alzato il velo sulla SF90, la nuova creatura della casa di Maranello che avrà il compito di riportare il mondiale in Italia, riuscendo dopo le altre vetture hanno fallito. La monoposto italiana, caratterizzata da una vernice rossa opaca, sarà affidata a Sebastian Vettel e al nuovo arrivato Charles Leclerc; sarà compito loro battere le Mercedes, missione sempre fallita nelle stagioni precedenti.

in foto: Sebastian Vettel – LaPresse

Vettel subito in pista, Leclerc chiuderà i test

Il primo assaggio vero e proprio con la pista sarà quello dei test, che si correranno dal 18 al 21 febbraio sulla pista di Barcellona. Un'occasione importante per iniziare a conoscere la vettura e per studiare possibili soluzioni in vista dell'esordio mondiale di Melbourne dove il 17 marzo si spegneranno i semafori dando il via alla nuova stagione. Un anno, il 2019, particolarmente importante soprattutto per Sebastian Vettel, chiamato al riscatto dopo un 2018 non certo esaltante; il tedesco non vuole perdere tempo tanto che, già nel primo giorno di test, sarà lui a scendere in pista al volante della Ferrari portando così all'esordio la SF90. I due piloti del Cavallino si alterneranno con Vettel a guidare nella prima e nella terza giornata mentre Leclerc si metterà al volante nel secondo e nell'ultimo giorno di test.

in foto: Vettel e Leclerc sulla nuova SF90

Il tedesco alla guida anche nel filming day

Quello di Vettel al volante della Rossa non sarà però un vero e proprio debutto assoluto visto che prima, sempre sulla pista catalana, il tedesco percorrerà i primi 100 chilometri concessi dalla FIA per il filming day con gomme dimostrative il 17 febbraio, un giorno prima dell'inizio dei test; un modo per controllare che tutto, sulla nuova Ferrari, sia a posto prima di proiettarsi al primo vero obiettivo stagionale, ossia quello di cominciare a studiare al meglio le reazioni della monoposto durante i test. La SF90 è pronta a dimostrare tutto il proprio potenziale, esattamente come Vettel; la nuova Rossa potrebbe essere finalmente l'arma giusta per permettere al tedesco di diventare campione del mondo con il Cavallino realizzando così il suo sogno da bambino.