Una giornata passata a rincorrere quella vissuta dalla Ferrari: sul tracciato di Montréal, intitolato a Gilles Villeneuve, la Rossa non è riuscita a contrastare lo strapotere Red Bull, capace di chiudere davanti a tutti con Max Verstappen, autore del miglior tempo sia nella prima che nella seconda sessione.

in foto: Sebastian Vettel – LaPresse

Il tedesco non è soddisfatto della propria vettura

Le prime prove libere, infatti, hanno certificato come la Rossa abbia ancora bisogno di lavorare prendendo le misure al circuito canadese soprattutto con Sebastian Vettel; il tedesco, infatti, autore anche di una toccata contro il muro che ne ha compromesso in parte il rendimento nella seconda sessione, non sembra aver trovato il giusto feeling con la sua SF71H chiudendo in entrambe le manche fuori dalla top 3. Una giornata, però, che è stata utile anche in vista del sabato quando si giocherà la pole position anche se il quattro volte campione del mondo non si sente favorito per la conquista della prima casella dello schieramento di partenza.

E' stato una giornata altalenante, non sono totalmente contento delle sensazioni avute in macchina. Devo ancora trovare il ritmo, mi sono mancati un po' di giri. Oggi non siamo i favoriti, credo che Kimi sia contento sul giro secco e lui ci sarà per la pole position, io ancora no – ha dichiarato ai microfoni di Sky -. Abbiamo bisogno di tempo per capire, non sono contento della macchinama se riusciremo a mettere insieme le cose, anche grazie al motore, faremo un bel salto in avanti per essere lì in qualifica. Hypersoft? Non ho fatto molti giri, ma sarà difficile sapere a che punto saremo prima di domenica. Potrebbero esserci sorprese sulla strategia.

Raikkonen: "La direzione presa è quella giusta"

Se Vettel non si sente uno dei favoriti alla conquista della pole position, lo stesso non può dire Raikkonen; il finlandese, dopo una prima sessione passata nell'anonimato, è riuscito a mettere a posto la propria SF71H alle spalle di Max Verstappen candidandosi così al ruolo di primo sfidante dell'olandese. Nonostante questo, però, il campione del mondo 2007 preferisce volare basso: "Non è stata giornata semplice, questa è una pista con poco carico e cordoli alti. Qui è complicato trovare il feeling, devi cercare di tagliare le chicane il più possibile però siamo migliorati alla fine e la direzione presa è quella giusta. C'è del lavoro da fare e sono abbastanza contento. Noi abbiamo cercato di fare il nostro lavoro per essere pronti, ma solo in qualifica scopriremo a che punto saremo. Daremo il nostro meglio e otterremo il risultato che meritiamo" sono state le sue parole.