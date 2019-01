Nuovi colori e nuova coppia di piloti tutta italiana per la Ducati che, nella suggestiva cornice del Cube R&D, il centro di Ricerca e Sviluppo di Philip Morris a Neuchâtel, in Svizzera, ha presentato i programmi sportivi e la nuova moto con cui il vicecampione del mondo in carica Andrea Dovizioso e il suo nuovo compagno di squadra Danilo Petrucci affronteranno il mondiale MotoGP 2019. Diverse le novità introdotte durante l’unveiling ufficiale, a partire dalla nuova combinazione di colori della livrea che privilegia il rosso totale, conservando il bianco e il griglio dei marchi di vecchi e nuovi sponsor, a partire dal nuovo logo Mission Winnow, il progetto di Philip Morris di cui fa parte anche la Ferrari di Formula 1 e che dal 2019 accompagnerà la squadra di Borgo Panigale, integrando anche il nome della squadra che diventa Mission Winnow Ducati.

Dovi: "Pronto a lottare per il titolo"

Via dunque il velo dalla livrea della nuova GP19. “Ogni anno è sempre più bella e quest’anno è ancora più bella. Mi sento bene quando vedo tutto questo rosso e già mi piace tantissimo” ha ammesso Dovizioso, reduce da dieci vittorie nelle ultime due stagioni ma soprattutto da due medaglie d’argento in campionato. “Come farò a farle diventare d’oro? Negli ultimi due anni abbiamo concluso al secondo posto due stagioni completamente diverse: due anni fa abbiamo lottato fino all’ultima tappa, l’anno scorso non ci siamo riusciti però, alla fine, sono stato contento di come è andata la stagione perché è stata un’esperienza importante per capire molte cose e fare meglio. Da Brno a Valencia abbiamo fatto tanti punti, lottando quasi in ogni gara per la vittoria, e penso che miglioreremo ancora nei prossimi test per iniziare il nuovo campionato nel migliore dei modi. Sono molto entusiasta di iniziare questo 2019 perché la sensazione alla fine dei test di fine stagione è stata molto positiva, con la moto mi sento meglio e ho più fiducia”.

Petrucci: “Il mio obiettivo è essere riconfermato”

“La moto è molto rossa, e questo mi piace” ha premesso Petrucci prima di parlare della sua prima stagione da pilota Ducati ufficiale. “Salire sulla Ducati ufficiale è stato entusiasmante già nei test di Valencia, la prima volta che sono andato in pista dai box. È stato un po’ come adesso, il mio cuore batteva molto forte, ma come Andrea anche io mi sento bene, non rilassato ma concentrato, perché ho le idee molto chiare e mi sono preparato al meglio per questa stagione. Credo che io e Andrea possiamo fare un buon lavoro insieme, ho tanto da imparare da lui e spero durante l’anno di poter restituire qualcosa. Dovi è sempre stato un punto di riferimento fino a quando sono entrato nella famiglia Ducati e sono davvero contento di lavorare con lui. È molto intelligente, un ragazzo in gamba e un grande pilota e credo che insieme potremo motivarci a vicenda per raggiungere i nostri obiettivi. Il mio obiettivo? È quello di essere soddisfatto e riconfermato alla fine della stagione. Come? È difficile dirlo adesso, ma c’è scritto anche sulla carena che abbiamo una missione, la Mission Winnow”.

A Pirro il primo shakedown

Prima del debutto in pista con i due titolari nei test ufficiali di Sepang previsti dal 6 all’8 febbraio, il primo shakedown della nuova GP19 sarà affidato al collaudatore Michele Pirro che, sempre a Sepang, girerà nei tre giorni di collaudi riservati ai test rider (1-3 febbraio). “Per me sarà la settima stagione in Ducati, sono in fase di recupero per l’operazione alla spalla e ogni giorni mi sento meglio” ha aggiunto Pirro, sul palco insieme al direttore sportivo di Ducati, Paolo Ciabatti, il team manager Davide Tardozzi, il direttore generale di Ducati Corse, Gigi Dall'Igna. “Sono molto contento perché ogni anno abbiamo sempre migliorato la moto e i risultati. Sappiamo che ogni anno è più difficile ma siamo pronti e non vedo l’ora di arrivare a Sepang per i test. L’abbiamo provata a Valencia nei test di fine stagione, e so che ha un buon potenziale per lottare per il titolo. In bocca al lupo a Dovi e Danilo per questa stagione”.